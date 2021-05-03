Умер актер из фильма «Весна на Заречной улице»

Не стало украинского режиссера и актера Жана Мельникова, сыгравшего в фильме «Весна на Заречной улице». Об этом написал его сын Андрей Мельников в своем Facebook-аккаунте.

Артист умер в возрасте 84 лет в воскресенье, 2 мая. Его сын добавил, что актер скончался «в светлый праздник Пасхи». Причина смерти не называется.

«Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех, кто был близок твоему сердцу, и старался делать для нас все! (...) Мы не прощаемся и любим тебя!» — заявил автор поста.

Актер родился 27 июля 1936 года в Днепропетровске, Украина. В послевоенные годы, начиная с 1954-го, он играл в спектаклях местного драматического театра, затем там же стал режиссером. Позже его назначили художественным руководителем днепропетровского театра.

В числе фильмов, в которых снялся Мельников, «Педагогическая поэма», «Весна на Заречной улице», а также киноленты «Восемнадцатилетние» и «Вдали от Родины». В 1977-м он стал Народным артистом Украины. В 2007-м Мельников был награжден за вклад в «укрепление российско-украинских культурных связей».