Умер легендарный продюсер Эл Шмитт

Умер легендарный американский саунд-продюсер Эл Шмитт. Об этом сообщает The Hollywood Repotrer.

Мужчина скончался в понедельник, 27 апреля. Ему был 91 год. Причина смерти звукорежиссера не названа.

Альберт Гарри Шмитт родился в Бруклине 17 апреля 1930 года. С семи лет он начал увлекаться радиотехникой, помогая своему дяде в его студии. В девятнадцать, отслужив в ВМС США, пришел работать на Apex Recording Studios в Нью-Йорке. Позже Шмитт трудился в таких крупных звукозаписывающих компаниях, как Atlantic, Radio Recorders, Prestige Records и RCA.

В числе артистов, с которыми работал Шмитт — Мадонна, Фрэнк Синатра, Барбра Стрейзанд, Боб Дилан, Сэм Кук, Куинси Джонс, Нил Янг, а также группы Jefferson Airplane, Toto, Steely Dan и множество других. За свою карьеру саунд-продюсер участвовал в создании более 150 золотых и платиновых альбомов в различных музыкальных жанрах. Эл Шмитт был 23-кратным обладателем премии «Грэмми», что является рекордом для инженеров звукозаписи.

Ранее стало известно о смерти, писавшего хиты для Селин Дион и Бонни Тайлер, композитора Джима Стайнмана. Музыкант скончался 19 апреля в Коннектикуте в возрасте 73 лет.

