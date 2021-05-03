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Умер народный артист России Ефим Каменецкий

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Каменецкий в постановке «Бесконечный апрель»
Каменецкий в постановке «Бесконечный апрель»
Фото: драмтеатр имени Веры Комиссаржевской

Народный артист России, актер театра и кино Ефим Каменецкий скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 85 лет. Об этом сообщил худрук Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков, передает ТАСС.

По его словам, Каменецкий умер в ночь на 3 мая в больнице. Причина его смерти не уточняется.

Новиков добавил, что артист выходил на сцену до последнего времени. «Последним спектаклем в его репертуаре была комедия Михаила Жванецкого "В осколках собственного счастья"», — отметил он.

Каменецкий начал театральную карьеру в 1958 году в Пензенском областном драмтеатре имени Анатолия Луначарского. Затем он играл в разных театрах, пока не стал одним из ведущих актеров драмтеатра имени Веры Комиссаржевской. В кинематографе он дебютировал в 1969 году. Играл роли как в фильмах, так и в сериалах. Среди них — «Жизнь и приключения четырех друзей», «Счастье в конверте», «Ты у меня одна», «Объяснение в любви», «Петр Первый. Завещание».

ТАСС отмечает, что Каменецкий также выпустил несколько курсов студентов в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Кроме того, он работал как театральный педагог в Польше и Англии.

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