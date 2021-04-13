В Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев. Об этом сообщается на сайте комитета по культуре города.

«Глубоко скорбим в связи с утратой, постигшей культуру Санкт‑Петербурга, и выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Евгения Сергеевича Тиличеева», — говорится в публикации.

Причина смерти не уточняется. Актеру театра и кино было 74 года.

Евгений Тиличеев родился 1 июня 1946 года. С 1972 года был солистом Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, сыграл более 50 ролей на сцене и в кино. Среди наиболее известных ролей артиста — «Иди и смотри», «Труффальдино из Бергамо», «Безымянная звезда», «Ослиная шкура» и «Улицы разбитых фонарей 3». За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность актер был награжден орденом Дружбы.

Ранее 13 апреля стало известно о смерти актера Игоря Желтоухова. Народный артист России скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.