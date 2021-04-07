Умер актер сериала «След»

Актер Александр Гаспарьянц, сыгравший эпизодическую роль в сериале «След», умер на 69-м году жизни. Об этом в среду, 7 апреля, сообщает РИА Новости.

Причина смерти артиста не уточняется.

Гаспарьянц окончил студию драмы при Московском центральном детском театре и Московский государственный институт культуры. Он также снялся в таких фильмах и сериалах, как «Москва. Голоса ускользающих истин», «Три вокзала — три сестры», «Домработница» и «Пока живу, люблю».

Накануне стало известно о смерти британского актера Пола Риттера, снявшегося в сериале HBO «Чернобыль». Артист умер от рака мозга в возрасте 54 лет. Риттер также известен по сериалу «Екатерина Великая» и фильму «Гарри Поттер и Принц-полукровка».