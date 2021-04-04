Актриса сериала «Доктор Кто» умерла в 29 лет

Актриса Амия Лоундес (Amii Lowndes), снимавшаяся в популярном британском сериале «Доктор кто», умерла в возрасте 29 лет. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, это произошло еще летом 2020 года, однако долго детали произошедшего не были известны. Выяснилось, что Лоундес скончалась из-за внезапного приступа эпилепсии, которая не была у нее выявлена (в медицине это называется внезапная неожиданная смерть при эпилепсии). Это произошло в саду возле дома ее родителей.

Впервые припадок у актрисы случился еще в 2018 году, второй — за несколько недель до смерти, однако, как рассказали родные Лоундес, врачи так и не смогли установить, что происходит с актрисой. Диагноз они поставили уже после ее смерти.

Ранее стало известно, что умер российский актер Артем Тынкасов. Причины смерти пока не раскрываются.