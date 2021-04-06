Звезда сериала «Чернобыль» Пол Риттер умер от рака мозга

Британский актер Пол Риттер, звезда сериала HBO «Чернобыль», умер от рака мозга. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 6 апреля.

Артисту было 54 года. О смерти Риттера сообщил его представитель. По его словам, актер скончался в окружении семьи.

Помимо сериала «Чернобыль», в котором Риттер исполнил роль инженера Анатолия Дятлова, актер сыграл в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Загадочное ночное убийство собаки», «Аудиенция» и «Время по Гринвичу». Также он исполнил роль Александра Суворова в сериале 2019-го «Екатерина Великая» и снялся в шоу «Последнее королевство», «Код убийства» и «Большие надежды».

4 апреля стало известно, что британская актриса Амия Лоундес, снимавшаяся в сериале «Доктор Кто», умерла в возрасте 29 лет.