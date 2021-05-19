Умер актер из «Бетховена» и «Кинг-Конга» Чарльз Гродин

Американский актер театра и кино Чарльз Гродин умер на 87-м году жизни в городе Уилтон, штат Коннектикут. Причиной смерти стал рак костного мозга, передает агентство Associated Press.

Гродин начал актерскую карьеру с роли барабанщика в фильме «2000 лье под водой». Но настоящая популярность пришла к нему благодаря ролям в нескольких частях «Бетховена», ремейке «Кинг-Конга» и комедии «Успеть до полуночи».

На протяжении 1990-х и начала 2000-х годов Чарльз Гродин вел развлекательную программу на телевидении, был либеральным политическим обозревателем на CBS. Актер также получил премию «Эмми» за работу на шоу Пола Саймона.

Ранее стало известно о смерти старейшего актера в мире. Продюсер и режиссер Норман Ллойд скончался 12 мая на 107-м году жизни. За свою 80-летнюю карьеру он снимался в фильмах Чарли Чаплина и Альфреда Хичкока. Последнюю роль он исполнил в комедии «Девушка без комплексов» в 2015 году.