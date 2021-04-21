Умер любимый режиссер Квентина Тарантино, легенда американского независимого кино Монте Хеллман. Об этом сообщает Variety.

Кинематографист скончался во вторник, 20 апреля, в Калифорнии. Мужчина ушел из жизни в медицинском центре, куда был доставлен после падения в собственном доме. Ему был 91 год.

Монте Джэй Химмельман (имя при рождении) появился на свет в 1932 году в Нью-Йорке. С раннего детства он увлекался фотографией, кино и театром — свою первую постановку он создал в десять лет. Он изучал театральное искусство в Стэнфорде, где участвовал в производстве радиоспектакля «Война миров» по роману Герберта Уэллса. Затем Хеллман обучался на курсе кинематографии в Лос-Анджелесе.

Первой полнометражной картиной Хеллмана стало «Чудовище из Проклятой пещеры» 1959 года. Среди его наиболее известных работ выделяются такие ленты, как «Огонь на поражение», «Побег в никуда», «Двухполосное шоссе», «Террор» и «Задняя дверь в ад». Он также помог запустить карьеру Квентину Тарантино, спродюсировав его режиссерский дебют «Бешеные псы». Монте Хеллман трижды становился лауреатом Венецианского кинофестиваля.