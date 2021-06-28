У находящейся в коме МакSим нашли новую болезнь

У находящейся в искусственной коме поп-певицы МакSим нашли новую болезнь. Об этом сообщает MK.RU.

Помимо пневмонии медики обнаружили у артистки симптомы недуга, поражающего печень. Они предположили, что именно это и могло стать причиной резкого ухудшения состояния звезды. Болезнь могла перейти в хроническую стадию, но при этом никак не проявлять себя. Уточняется, что она также может вызывать серьезные осложнения при заражении коронавирусом. При этом ранее неоднократно сообщалось, что у МакSим отрицательный тест на коронавирус. Известно, что из-за пневмонии у нее поражено более 70 процентов легких.

О том, что артистку госпитализировали, стало известно 16 июня. В своих соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже стало известно, что МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.