Названа стоимость лечения певицы МакSим

В клинике, где сейчас находится российская поп-певица МакSим, назвали стоимость лечения. Об этом сообщает NEWS.ru.

В частной клинике, в которой ранее лечилась артистка Надежда Бабкина, круглосуточно работает медицинский штаб по коронавирусу. За две недели нахождения в учреждении без учета в реанимации пациенты платят 600 тысяч рублей. Также там есть VIP-палата, 14 дней в которой стоят миллион рублей. В эту сумму входит трехразовое питание, личный душ с санузлом, интернет, холодильник и телевизор.

«Сказать о ценах в случае необходимости подключения к ИВЛ и на другие процедуры в реанимации сложно. Здесь все индивидуально, поэтому вопрос решается непосредственно с лечащим врачом по мере необходимости», — заявил представитель клиники.

16 июня стало известно о госпитализации певицы. В своих соцсетях она рассказала, что 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. 25 июня сообщалось, что у певицы обнаружили более 70 процентов поражения легких. При этом тесты на коронавирус по-прежнему показывали отрицательный результат.