Представитель МакSим рассказала правду о состоянии певицы

Представитель певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), пиар-директор Яна Богушевская, обратилась к «Пятому каналу» с призывом не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии звезды.

Богушевская рассказала, что у нее нет информации о том, что артистка переведена с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). «Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких», — сказала она.

Представитель МакSим добавила, что ни она, ни семья артистки, не могут рассказать правду о ситуации с певицей. Она попросила понять — сейчас беспокоить родственников и ждать заявлений не стоит. По словам собеседницы телеканала, ложные вбросы и слив данных о знаменитости — дела недобросовестных и жадных до наживы людей. «Это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки», — заключила она.

Ранее газета «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей исполнительницы сообщила, что МакSим находится в критическом состоянии. По данным источника, несколько дней назад состояние артистки ухудшилось и ее перевели на ЭКМО, поскольку ИВЛ не справлялся.

16 июня стало известно о госпитализации певицы. В своих соцсетях она рассказала, что 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. «Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный», — написала Абросимова. 25 июня сообщалось, что у певицы обнаружили более 70 процентов поражения легких.