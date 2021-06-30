Находящаяся в коме MaкSим контактировала с носителем коронавируса

Находящаяся в искусственной коме певица Марина Абросимова, известная как MaкSим, контактировала с носителем коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Оказалось, что охранник артистки болел COVID-19. Сама исполнительница после контакта с ним пыталась вылечиться самостоятельно, однако через четыре дня ее пришлось госпитализировать. Отмечается, что в настоящее время у нее поражено более 80 процентов легких. У звезды диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. При этом тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, это может быть связано с тем, что МакSим занималась самолечением. По его словам, из-за антибиотиков и противовирусных препаратов, которые она принимала, ПЦР-тест мог не показать наличие вируса в организме.

О том, что артистку положили в больницу, стало известно 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.