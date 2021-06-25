Представительница находящейся в коме певицы МакSим рассказала о ее состоянии

Представительница певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о ее состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что исполнительница по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ, ее состояние остается без изменений. У нее пока не подтвердили коронавирус. В настоящее время артистка находится в искусственной коме.

«Каких-то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет, для этого должны быть улучшения», — заявила собеседница агентства.

О том, что артистку госпитализировали, стало известно 16 июня. В своих соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже стало известно, что МакSим ввели в искусственную кому.

Ранее отмечалось, что когда врачи вводили певицу в состояние искусственной комы, у нее не было плохого самочувствия или полуобморочного состояния. По словам ее пиар-менеджера, МакSим была настроена позитивно.