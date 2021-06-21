Раскрыты подробности лечения певицы МакSим

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) пробудет в искусственной коме около 3–4 дней. Подробности лечения артистки раскрывает Telegram-канал Super со ссылкой на представителей певицы.

Отмечается, что медики решили подключить исполнительницу к ИВЛ, чтобы ее организм более эффективно справлялся с болезнью. «Когда увеличилось заражение и организм плохо реагировал на терапию, соответственно, врачом было принято решение ввести ее в медикаментозный сон для более эффективного прочищения легких. Она молодая, крепкая — прогнозы положительные», — сообщили собеседники издания.

О том, что МакSим попала в больницу, стало известно 16 июня. В своих соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным.

Позже стало известно, что артистку ввели в искусственную кому.