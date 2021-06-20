Стало известно о состоянии введенной в кому певицы MакSим

Российская певица MакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) по-прежнему находится в искусственной коме. Об этом стало известно РБК в ходе беседы с представителем артистки в воскресенье, 20 июня.

«Все еще в коме, состояние стабильное», — пояснил собеседник издания. Других подробностей он не привел.

19 июня сообщалось, что певицу, которую ранее госпитализировали с 40-процентным поражением легких, ввели в искусственную кому. Отмечалось, что ей стало сложно дышать самостоятельно из-за растущего поражения легких.

О том, что МакSим попала в больницу, стало известно 16 июня. В своих соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным.