Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) по-прежнему находится в коме. О состоянии певицы рассказала ее пиар-менеджер Яна Богушевская, пишет «Газета.ру».

«МакSим по-прежнему в медикаментозном сне, каких-то значительных изменений пока не было. Врачи устраняют поражение легких и повышают сатурацию. Тест на коронавирус уже не делают, но все тесты до этого были отрицательные», — заявила представитель певицы.

Ранее Богушевская заявила, что, когда врачи вводили певицу в состояние искусственной комы, у нее не было плохого самочувствия или полуобморочного состояния. Она была позитивно настроена, отметила пиар-менеджер.

О том, что артистку госпитализировали, стало известно 16 июня. В своих соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже стало известно, что МакSим ввели в искусственную кому.