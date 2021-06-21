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Раскрыты подробности гибели сына Александра Башлачева

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сын советского поэта и рок-музыканта Александра Башлачева находился в обостренном психическом состоянии перед тем, как погиб. Подробности гибели наследника исполнителя Егора раскрывает «Московский комсомолец».

Отмечается, что мужчина с 17 лет состоял на учете в диспансере. Известно также, что за Башлачевым-младшим постоянно присматривали родственники, он периодически наблюдался в психиатрических учреждениях.

С апреля до 18 июня текущего года 32-летний мужчина содержался в специализированной больнице. Он вернулся из стационара в крайне раздраженном состоянии. Сын рокера также систематически принимал выписанные врачом препараты. Когда он этого не делал, то становился агрессивным и крушил находящиеся вокруг него предметы быта — посуду, мебель.

В субботу, 19 июня в доме наследника исполнителя находилась его 82-летняя бабушка, которая приглядывала за ним. В определенный момент она решила прилечь отдохнуть в другой комнате. Через некоторое время пожилая женщина услышала шум и решила, что ее внук вновь стал ломать мебель.

Она заглянула в комнату Башлачева-младшего, увидела разбитый стол для кормления больных. При этом самого Башлачева-младшего не было. Женщина обошла все помещения квартиры, после чего вышла на балкон. Там она увидела, что ее внук лежит на асфальте возле дома. Предсмертной записки бабушка не обнаружила.

В воскресенье, 20 июня сообщалось, что Егор Башлачев совершил самоубийство. Он родился 3 августа 1988 года, спустя полгода после смерти отца. Сам Александр Башлачев погиб в возрасте 27 лет в феврале того же года, выпав из окна восьмого этажа в Ленинграде.

Предыстория: Сын советского музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве
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