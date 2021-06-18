Cценаристка покончила с собой после долгой борьбы с коронавирусом

Американская сценаристка Хайди Феррер покончила с собой после долгой борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на супруга Феррер, кинематографиста Ника Гута.

Феррер скончалась в возрасте 50 лет в Лос-Анджелесе. У покойной остался 13-летний сын Брексон.

Писательница заболела COVID-19 в апреле 2020 года, после чего состояние ее здоровья неуклонно ухудшалось. К маю 2021 года она была прикована к постели и испытывала постоянную физическую боль. Женщина страдала сильным неврологическим тремором и множеством других тяжелых симптомов недуга.

Феррер родилась 28 мая 1970 года в городе Салина, штат Канзас. Изначально она хотела стать актрисой, для этого в конце 80-х годов она переехала в Лос-Анджелес, где училась в Американской академии драматических искусств. Однако через несколько лет она начала писать сценарии для телевизионных шоу. Прежде всего Феррер прославилась как автор популярного в США сериала «Бухта Доусона».