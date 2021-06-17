Умер актер из «Убойной силы» и «Дальнобойщиков»

Заслуженный артист России, актер сериалов «Убойная сила» и «Дальнобойщики» Андрей Егоров скончался в Москве 17 июня. Ему было 50 лет. О смерти артиста сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии, где трудился Егоров.

«Сегодня, 17 июня 2021 года, на 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Павлович Егоров», — говорится в сообщении.

Прощание с актером пройдет 19 июня в 11:00. О месте похорон будет объявлено позже.

Андрей Егоров исполнил более 20 ролей в Театре армии. Много снимался в фильмах и телесериалах, в том числе в ряде культовых проектов: «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Оптимисты» и другие.