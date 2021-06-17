Советский и российский актер Иван Краско раскрыл истинную причину смерти своего сына, артиста Андрея. Он поделился своей точкой зрения в беседе с «Собеседником».

90-летний Краско заявил, что ранний уход из жизни наследника был связан с отсутствием любящей женщины.

«В этом году, 4 июля, будет 15 лет, как он ушел. Я понял, что мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши», — сообщил актер.

Сам Иван Краско был женат четыре раза. В мае текущего года стало известно, что он вновь решил связать себя узами брака. Союз станет пятым по счету для 90-летнего мужчины.

Сын народного артиста России Андрей Краско скончался на 49-м году жизни 4 июля 2006 года. Смерть наступила во время съемок картины «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка.