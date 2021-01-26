90-летний актер Иван Краско стал отцом в шестой раз

Советский и российский актер Иван Краско, которому недавно исполнилось 90 лет, стал отцом в шестой раз. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ток-шоу Первого канала «На самом деле».

Краско рассказал в эфире передачи, что у него родилась дочь. Ребенок появился на свет 4 декабря 2020 года. «Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может», — заявил актер.

В программе поведали о том, что матерью ребенка стала молодая подруга народного артиста Юлия Кичемасова. Там же отметили, что женщина забеременела путем искусственного оплодотворения. Пара намерена официально зарегистрировать брак. Они начали встречаться несколько лет назад, когда Краско еще был женат на 30-летней Наталье Шевель.

После оформления брака с Кичемасовой она станет пятой по счету супругой Краско. Родившийся ребенок — шестой наследник актера.

Ранее сообщалось, что 90-летний актер Иван Краско заразился коронавирусной инфекцией. Ему предлагали госпитализацию, однако он отказался, несмотря на поражение 45 процентов легких.