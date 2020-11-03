Советский и российский актер Иван Краско раскрыл детали лечения коронавируса. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Артист отметил, что чувствует «хвост усталости» и не испытывает особой радости. Легкие, по словам актера, его не особо беспокоят.

Народный артист России отказался от госпитализации, несмотря на поражение 45 процентов легких. Вместе со своими сыновьями и бывшей супругой Краско остался лечиться от коронавируса дома.

Он также отметил, что ему не нравятся жесткие условия самоизоляции, которые были приняты с началом второй волны распространения COVID-19. «Никаких улучшений в ситуации с коронавирусом власти не видят. Беспокоюсь, что снова введут карантин», — заявил Краско.

Ранее в октябре российские актеры Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская заразились коронавирусом. Артисты остались дома на режиме самоизоляции.