Заразившийся коронавирусом дирижер Александр Ведерников умер в 56 лет

Заслуженный деятель искусств России, дирижер Александр Ведерников, заразившийся коронавирусом, умер в возрасте 56 лет. Об этом глава Большого театра России Владимир Урин сообщил ТАСС в пятницу, 30 октября.

Ведерников скончался в 52-й больнице в Москве. «Стопроцентное поражение легких, и диагностирован коронавирус», — отметил Урин.

Александр Ведерников родился в Москве в 1964 году в семье оперного певца, народного артиста СССР Александра Филипповича Ведерникова. Получив музыкальное образование, он выступал с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского, работал в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра в период с 2001 по 2009 год.