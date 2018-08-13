Умер записавший музыку к «Белому солнцу пустыни» дирижер

Дирижер Лео Корхин умер 11 августа в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Санкт-Петербурга.

Корхин родился в Киеве в 1929 году. Он был участником Великой Отечественной войны, по окончании которой получил образование на оркестровом факультете Киевской консерватории.

В 1954 году музыкант переехал в Ленинград, где дирижировал оркестром местной филармонии. Кроме того, он участвовал в записи музыки ко многим отечественным фильмам, включая такие картины, как «Белое солнце пустыни» и «Женя, Женечка и "катюша"».

В 1967-м Корхин стал музыкальным руководителем Ленинградского, а затем Петербургского балета на льду, который считается единственным в мире балетом на льду с классическим репертуаром. С 1999 года он также был доцентом кафедры музыкального искусства эстрады в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

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