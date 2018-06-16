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Умер дирижер Геннадий Рождественский

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Геннадий Рождественский

Дирижер и пианист Геннадий Рождественский скончался в субботу, 16 июня, на 88-м году жизни. Об этом сообщил «Интерфаксу» медицинский источник.

«Геннадий Николаевич скончался в субботу утром после продолжительной болезни», — сообщил собеседники агентства.

Геннадий Рождественский — советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог. Более 50 лет он руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, вел педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность. В сезоне 2000-2001 годов был художественным руководителем Большого театра.

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