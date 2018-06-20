Умер самый известный балалаечник советского кино

Народный артист России Михаил Рожков скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Рожков окончил Ленинградское музыкальное училище, где выучился играть на домре. Позже он занялся игрой на балалайке. Артист прошел Великую отечественную войну в составе Красноармейского балалаечного оркестра, участвовал во взятии Ржева и Кенигсберга.

Музыкант записывал игру на балалайке для таких фильмов, как «Течет Волга», «Простая история», «Война и мир», «А зори здесь тихие», «Тени исчезают в полдень». Всего балалаечные мотивы Рожкова играли в полусотне советских кинолент. В 1994 году он получил звание народного артиста России.

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