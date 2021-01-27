ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего актера Ивана Краско

ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего киноактера Ивана Краско. Об это рассказал директор артиста Вячеслав Смородинов изданию Life.

Он сообщил, что тест был проведен после новостей о том, артист в шестой раз стал отцом. ДНК-диагностика не показала его родства с новорожденной дочерью молодой любовницы Юлии Кичемасовой. «Выяснилось, что ребенок не от него, там история такая запутанная. ДНК не подтвердилась, уже сделали анализ», — сказал Смородинов. Он отметил, что Краско не был сильно шокирован этим, так как пожилой актер «ко всему привык за эти годы».

Директор народного артиста России также сообщил, что Краско не намерен воспитывать ребенка. Он подчеркнул, что после отрицательных анализов ДНК-теста Кичемасова больше не звонила 90-летнему возлюбленному.

26 января сообщалось об отцовстве Ивана Краско. В эфире передачи Первого канала «На самом деле» поведали о том, что матерью ребенка стала молодая подруга народного артиста Юлия Кичемасова. Там же отметили, что женщина забеременела путем искусственного оплодотворения.