Максакова сдала ДНК-тест на установление родства со Сталиным

Оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест на установление родства с Иосифом Сталиным. Она раскрыла результаты экспертизы в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Подозрения о родстве со Сталиным у Максаковой возникли из-за семейной легенды о том, что ее бабушка, оперная певица Мария Петровна Максакова, солистка Большого театра и трижды лауреат Сталинской премии, была фавориткой советского вождя. Тот якобы называл артистку «моя Кармен». Отмечается, что Максакова не попала в концлагерь после того, как ее мужа расстреляли.

Поучаствовать в ДНК-тесте согласились правнук Сталина Селим Бенсаад и внук Юрий Давыдов. Мария Максакова подчеркнула, что не претендует на наследство родственников Сталина.

Экспертиза показала, что Максакова не является родственницей Давыдова, однако с вероятностью 56,61 процента является двоюродной сестрой Бенсаада.

Максакова и ее супруг, депутат Госдумы Денис Вороненков в 2016 году уехали на Украину, где получили, по их же словам, гражданство этой страны. В России Вороненков был объявлен в международный розыск, его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». 23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в Киеве.