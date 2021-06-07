Народный артист России Валерий Лонской умер после заражения коронавирусом

Режиссер, сценарист, продюсер и писатель, народный артист России Валерий Лонской скончался в возрасте 80 лет после заражения коронавирусом. Об этом сообщил в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

Кинематографист умер в воскресенье, 6 июня, в московском ковидном госпитале в Коммунарке. Отмечается, что супруга покойного Надежда также была госпитализирована и в данный момент находится в реанимации.

Валерий Лонской родился 21 марта 1941 года в Хабаровске. В 1970 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа. После выпуска работал оператором-печатником цеха субтитров на киностудии имени Горького. Позже начал снимать сюжеты для юмористического киножурнала «Ералаш», руководил режиссерской мастерской ВГИКа с 1999 по 2010 год. В 2001 году Лонской был удостоен звания народного артиста России.

Как постановщик он дебютировал в 1970 году при создании сюжета «Коловерть» в рамках киноальманаха «В лазоревой степи». Среди его самых известных работ такие картины, как «Приезжая», «Белый ворон», «Летаргия», «Мужские портреты», «Вынос тела», «Голова классика» и другие.

