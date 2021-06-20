Сын советского музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве

Сын советского музыканта и поэта Александра Башлачева Егор покончил с собой в Москве. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника канала, тело 32-летнего мужчины обнаружили около 18:00 в субботу, 19 июня, под окнами дома на улице Чаплыгина в центре столицы. Предсмертной записки он не оставил. В настоящее время по факту гибели мужчины проводится проверка.

Как отмечает РЕН ТВ, Башлачев-младший был инвалидом второй группы и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, известно, что он проходил курс лечения в одной из психиатрических клиник.

Егор Башлачев родился 3 августа 1988 года, спустя полгода после смерти его отца. Сам Александр Башлачев погиб в возрасте 27 лет в феврале того же года, выпав из окна восьмого этажа.