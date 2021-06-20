Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве

В Москве полицейский покончил с собой на посту у посольства Туркмении. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника телеканала, утром 20 июня дежурный комендант обнаружил в будке охраны диппредставительства тело мужчины — им оказался старший лейтенант полиции. По предварительным данным, правоохранитель, находившийся на службе, совершил самоубийство.

Как сообщили ТАСС в столичном главке МВД, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В апреле сообщалось, что сотрудник полиции Башкирии покончил с собой в доме родителей.