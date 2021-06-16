В российском городе солдат-срочник покончил с собой

Солдат срочной службы покончил с собой в военной части в Майкопе. Об этом сообщил портал «МОЕ! Online» со ссылкой на мать погибшего.

Молодого человека призвали в Воронеже в 2021 году. Сначала он проходил службу в Острожке, после чего его перевели в Майкоп. Мать российского солдата рассказала, что он неоднократно жаловался ей на издевательства, которые совершались над ним в части.

О его смерти женщине сообщили 15 июня. Тело молодого человека было найдено в поле на территории воинской части. Прибывший в часть отец опознал погибшего.

Мать солдата уверена, что ее сына довели до самоубийства. Она рассказала, что по факту смерти юноши возбуждено уголовное дело «Доведение до самоубийства».

Ранее сообщалось, что молдавская блогерша под ником Nicuseaaa совершила самоубийство после того, как написала в своей социальной сети одно слово на русском языке — «Конец».