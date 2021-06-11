Россиянин убил друга из-за рыболовный сети и инсценировал самоубийство жертвы

Житель Республики Хакасия украл у 56-летнего друга рыболовную сеть и убил его. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 32-летний злоумышленник гостил у приятеля и распивал вместе с ним алкогольные напитки. Затем между мужчинами произошел конфликт — хозяин дома заподозрил собеседника в краже. В результате ссоры убийца задушил оппонента.

После содеянного россиянин попытался инсценировать самоубийство жертвы, чтобы избежать ответственности. Уточняется, что труп погибшего имеет внешние признаки ненасильственной смерти.

На задержанного завели уголовное дело, он сознался в содеянном.

В конце марта сообщалось, что в Закаменске (Бурятия) задержали россиянина, уснувшего в одной кровати с убитым им же другом. Тело 51-летнего мужчины с колото-резаной раной 24 марта обнаружили родственники.