Российский велосипедист убил другого за неаккуратную езду

В Башкирии несовершеннолетний велосипедист убил другого за неаккуратную езду. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

В Салавате 16-летний подросток во время катания несколько раз задел отдыхавшего от езды 15-летнего школьника. Между ними завязался конфликт, началась драка. Задетый школьник нанес несколько ударов оппоненту по голове, а после того как тот упал, принялся избивать его на земле. Потерпевший потерял сознание, прибывшие медики доставили его в медучреждение, но по дороге он скончался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

26 октября сообщалось, что в Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней россиянки, задержанной после поножовщины с 14-летней знакомой.