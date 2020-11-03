Российский подросток трижды пытался покончить с собой из-за избиений матери

В Кургане 15-летняя девочка трижды пыталась покончить с собой из-за избиений матери на протяжении 10 лет. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

Ребенок родился в 2005 году. Как установила прокуратура, с января 2010 по апрель 2020 года мать систематически избивала ее и совершала другое насилие. Из-за этого у подростка возникло психическое расстройство, она трижды пыталась совершить самоубийство.

На данный момент жизни девочки ничего не угрожает. По решению суда она живет у бабушки, — мать ограничили в родительских правах. Ее обвиняют в преступлении по пунктам «б», «з» части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего»), трех преступлений по пункту «а» части 2 статьи 110 УК («Доведение до самоубийства несовершеннолетнего») и по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Россиянке грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жители Волгоградской области попытались изгнать из десятилетнего ребенка бесов с помощью чеснока и икон. Их действия попали на видео, на котором видно, что взрослые по очереди держат мальчика, издающего рычание, периодически показывая ему иконы, крест и чеснок. Знакомые россиян рассказали, что не замечали за ними ничего необычного.