Блогер совершил самоубийство в прямом эфире

Instagram-блогер Анхель Эрнандес Градо (Angel Hernandez Grado) совершил самоубийство, которое он транслировал в прямом эфире. 28-летний мужчина покончил с жизнью после того, как его автомобиль окружила полиция, сообщает Daily Mail.

Стражи правопорядка пытались арестовать Градо из-за показаний его 25-летней подруги. Она рассказала, что блогер держал ее в заложниках в течение двух дней. За это время, по словам девушки, мужчина насиловал ее, душил и бил топором по голове. В конце концов заложнице удалось сбежать и предупредить соседей об опасном преступнике.

Спустя несколько часов полицейские заметили автомобиль Градо на автомагистрали и попытались его остановить. Погоня длилась несколько часов, пока сотрудникам правоохранительных органов не удалось проткнуть шины блогера и окружить его машину. В этот момент Градо включил приложение Instagram и начал вести прямую трансляцию, размахивая на видео пистолетом в руках.

«Я сейчас слаб. Я просто ненавижу свою жизнь, братаны», — сказал мужчина. Он также отметил, что любит своего маленького сына. После этого блогер совершил суицид. Мужчину госпитализировали, но врачи констатировали его смерть. Подруга тоже оказалась в больнице, у нее обнаружили сломанные ребра, синяки на лице и теле.