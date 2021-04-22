Школьницы поиздевались над одноклассницей на видео и довели ее до самоубийства

Школьница Луфуно Мавхунга (Lufuno Mavhunga) из Южной Африки покончила с собой после того, как ее одноклассницы записали и опубликовали видео, в котором издевались над ней. О доведении подростка до самоубийства сообщает Grio со ссылкой на местное издание The Times Live.

На получившем вирусную популярность ролике видно, как две десятиклассницы сговариваются между собой и начинают давать 15-летней Мавхунге пощечины. По данным полиции, после инцидента жертва буллинга пошла домой и заперлась в своей комнате. Через какое-то время мать нашла ее без сознания, а рядом с девушкой лежали пустые упаковки от таблеток. Подростка доставили в больницу, однако медики не успели ее спасти.

Старший брат погибшей, 27-летний Дакало (Dakalo) рассказал, что его сестра мечтала стать врачом. «Она не сопротивлялась, когда ее били, она только пыталась поговорить. Но нападавшая девушка даже не дала ей шанса», — сказал родственник Луфуно.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали школьницу, которая давала пощечины своей жертве. Ее будут судить как несовершеннолетнюю.