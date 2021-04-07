Ведущая умерла от неизвестной болезни в 48 лет

Австралийская телеведущая и фитнес-блогерша Кайли Джей (Kylie Jaye) умерла в возрасте 48 лет от неизвестной болезни. Как сообщает Metro, она скончалась за несколько недель до дня рождения.

По словам родственников, родившаяся в Сиднее ведущая два десятилетия боролась с заболеванием, но безуспешно. При этом брат Джей, Исаак Хамфрис (Isaac Humphries), подчеркнул, что сестра не совершала самоубийства. Родные, как и сама Джей, так и не раскрыли, чем именно она болела все эти годы.

Джей стала известна на австралийском телевидении как ведущая спортивных шоу, а также программ о еде и здоровом образе жизни. Ее проекты выходили в Австралии и США на каналах Discovery, Network Ten и E! Entertainment.

Позже она создала собственный телеканал Yoga TV, который транслировался в 36 странах мира. Согласно информации в профилях ведущей на сайтах по поиску работы, впервые у нее диагностировали неназванное заболевание в 2002 году.

Ранее ведущая популярного шоу об автомобилях Top Gear Сабина Шмитц (Sabine Schmitz) умерла после нескольких лет борьбы с раком. Она скончалась в возрасте 51 года.