Ведущий НТВ опубликовал фото с похорон жены

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин опубликовал фото с похорон жены Юлии, которая умерла в возрасте 52 лет, в своем Instagram.

Фото опубликовано @norkinntv

Прощание с Норкиной прошло 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине. «Проводили девочку мою...» — поделился ведущий. Он поблагодарил всех, кто пришел на похороны и попросил не обращать внимания на негативные комментарии в адрес умершей. «Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех...» — написал Норкин.

Юлия Норкина умерла 5 июня. По словам друга радиоведущей Евгения Спицына, причиной смерти стал инфаркт. В последнее время она переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу. У ведущей осталось четверо детей, двое из которых усыновленные.

Норкина — журналистка, теле- и радиоведущая. Вместе с супругом вела эфиры на радиостанциях «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». В последние годы она участвовала в проектах мужа.

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