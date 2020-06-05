Российская ведущая умерла в 52 года

Умерла российская теле- и радиоведущая Юлия Норкина. О ее смерти сообщил супруг, журналист и ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин в Instagram.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — написал он о погибшей жене.

Радиостанция «Говорит Москва», ссылаясь на неназванный источник, сообщает в Telegram, что причиной смерти Норкиной был инфаркт.

Норкиной было 52 года. У нее осталось четверо детей, двое из которых усыновленные. Прощание с ведущей пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине.

Юлия Норкина — журналистка, теле- и радиоведущая. Вместе с супругом Андреем Норкиным вела эфиры на радиостанциях «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». В последние годы Норкина участвовала в проектах мужа.

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