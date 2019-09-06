Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя

Телеведущий Андрей Норкин выгнал со съемок программы «Место встречи» на телеканале НТВ руководителя движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева. Видеозапись опубликована в Facebook передачи.

При обсуждении повышения возрастного порога для покупки алкоголя Хамзаев поспорил с политологом Алексеем Тимофеевым. «Ну и дурак, ты — дурак. Закрой свой рот», — ответил член Общественной палаты Хамзаев на высказывание гостя.

Тимофеев сказал Хамзаеву, что не хочет, «чтобы в моем городе и моей стране человек со своими традиционными ценностями навязывал» некие идеи. Он не успел закончить предложение, когда лидер «Трезвой России» схватил политолога за край пиджака.

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Норкин вмешался в перепалку. «Господин Хамзаев, хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы находитесь в эфире федерального канала», — сказал ведущий. Гость начал спросить и с Норкиным, после чего тот попросил Хамзаева покинуть студию.

Лидер движения отказался уходить. Он покинул эфир только после того, как к нему подошли продюсеры передачи, чтобы выключить микрофон. Перед уходом Хамзаев швырнул в сторону гарнитуру.

Позднее Норкин заявил, что Хамзаев вел себя недопустимо и нанес каналу НТВ материальный ущерб в «несколько тысяч долларов», передает РИА Новости.

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