Пропавший посреди телеэфира ведущий НТВ вернулся

Ведущий НТВ Андрей Норкин провел первый эфир программы «Место встречи» после болезни. Выпуск с его участием вышел в эфир 22 апреля.

Соведущим Норкина стал корреспондент НТВ Иван Трушкин, который подменял его во время отсутствия. Он сравнил себя с малышом из мультфильма про Карлсона, который, посмотрев в окно воскликнул: «Карлсон вернулся!» Норкин назвал это сравнение не вполне уместным, поскольку за время болезни он похудел, однако, как и Карлсон «совершенно здоров» и готов «немножечко пошалить». Студия приветствовала ведущего стоя.

Норкин пережил гипертонический криз. По словам жены, он вызван стрессом на фоне сахарного диабета. Ведущего госпитализировали в 14-е кардиологическое отделение Первой Градской больницы в Москве.

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Ведущего госпитализировали после одного из эфиров. В начале апреля он внезапно покинул студию из-за плохого самочувствия.

Норкин вернулся на НТВ в 2014 году. Он был соведущим «Анатомии дня», а затем получил собственную программу «Список Норкина». «Место встречи» он ведет с февраля 2016 года. Параллельно В 2016-2017 годах Норкин работал в вечерней новостной программе «Итоги дня» и руководил новостной службой телеканала «Царьград».

Прежде журналист уже работал на НТВ, однако после «разгона» телеканала в 2001 году ушел на «ТВ-6». Позже он занимал пост главреда «Эхо-ТВ», а также генерального директора московского представительства телеканала RTVi.

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