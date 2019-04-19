Пропавший из эфира НТВ ведущий объявился

Телеканал НТВ анонсировал возвращение ведущего ток-шоу «Место встречи» Андрея Норкина в эфир. Канал представил проморолик, в котором обыграл ажиотаж вокруг внезапного исчезновения ведущего. Видео появилось на сайте НТВ.

В ролике демонстрируются громкие заголовки несуществующих изданий («Все-таки они сломали Норкина!», «Норкин покинул НТВ!», «Телеведущий Норкин пропал из эфира!», «Таинственное исчезновение Норкина обеспокоило народ»), после чего в кадре появляется сам Норкин со словами I'll be back и светящимся глазом, как у Терминатора.

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Норкин пропал во время эфира «Места встречи» 2 апреля и так и не вернулся в студию. Вести ток-шоу продолжил корреспондент телеканала Иван Трушкин. Позже выяснилось, что ведущего госпитализировали с гипертоническим кризом.

Норкин работает в журналистике более 25 лет. В 1990-х годах он вел на НТВ утренние и дневные выпуски информационной программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня». После «разгона НТВ» ушел на «ТВ-6». Позже занимал пост главреда «Эхо-ТВ», а также генерального директора московского представительства телеканала RTVi.

В 2014 году он вернулся на НТВ, был соведущим «Анатомии дня», а затем получил собственную программу «Список Норкина». «Место встречи» он ведет с февраля 2016 года. В 2016-2017 годах Норкин параллельно работал в вечерней новостной программе «Итоги дня» и руководил новостной службой телеканала «Царьград».

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