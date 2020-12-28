Известная ведущая умерла после борьбы с раком

Известная британская ведущая Мишель Маллейн (Michelle Mullane) умерла в возрасте 50 лет после борьбы с раком в течение полутора лет. Как сообщает Daily Mail, она скончалась от онкологии в рождественскую ночь 25 декабря.

Маллейн узнала о раке кишечника четвертой стадии в июне 2019 года. В прошлом году ведущая «Би-би-си» и радиостанции XFM решила пройти лечение, в том числе согласилась на химиотерапию. Врачи первоначально прогнозировали, что она проживет не более полугода.

Благодаря лечению ведущей удалось прожить дольше ожидаемого. Тем не менее последние два месяца она не могла выйти из дома, а в течение почти шести недель жаловалась на сильнейшую боль в спине. По словам Маллейн, неприятные симптомы удалось снять только в конце прошлой недели, незадолго до кончины.

Близкий друг ведущей, комик Джейсон Мэнфорд (Jason Manford), выразил соболезнования в связи со смертью Маллейн. По его словам, она была прекрасным собеседником не только в эфире. Юморист рассказал о неосуществленных совместных планах провести благотворительный вечер для помощи больным раком и заверил, что организует мероприятие в память о ведущей.

В ноябре от рака умер популярный американский ведущий Алекс Требек (Alex Trebek), известный по телевикторине Jeopardy! (в российском варианте — «Своя игра»). Мужчина скончался в возрасте 80 лет. У шоумена диагностировали рак поджелудочной железы четвертой стадии в марте 2019 года.