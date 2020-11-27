Умерший от рака популярный ведущий «воскрес» и обратился к зрителям

mashable.com

Популярный американский ведущий Алекс Требек (Alex Trebek), работавший в телевикторине Jeopardy! (в российском варианте — «Своя игра») и умерший после долгой борьбы с раком в начале ноября, обратился к зрителям и поздравил жителей США с Днем благодарения.

Отмечается, что Требек «воскрес» на телеэкране, так как ролик был записан незадолго до его смерти. В своей речи ведущий отметил, что, несмотря на все сложности 2020 года, людям стоит быть благодарными.

«Все больше и больше людей показывают добродушие, подавая руку помощи своим соседям. И это прекрасно», — сказал Требек. Он также призвал американцев не терять веру в то, что человечество справится с пандемией и другими сложностями и в результате общество станет лучше.

По данным Mashable, последние записанные эпизоды шоу с участием Требека будут показывать вплоть до католического Рождества 25 декабря.

Алекс Требек был ведущим телевикторины Jeopardy! с 1984 года. Он скончался утром 8 ноября в своем доме в окружении семьи и друзей в возрасте 80 лет. У шоумена диагностировали рак поджелудочной железы четвертой стадии в марте 2019 года. Все это время он старался победить болезнь.

Американская телевикторина Jeopardy! является прототипом российской «Своей игры». Участники на скорость должны отвечать на вопросы, которые в зависимости от сложности задания оцениваются в определенную сумму.