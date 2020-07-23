Жена популярного ведущего убедила его продолжить борьбу с раком

Популярный американский ведущий Алекс Требек (Alex Trebek), работающий в телевикторине Jeopardy! (в российской варианте «Своя игра») с 1984 года, рассказал, что собирался прекратить лечение от рака, но жена Джин Карривэн (Jean Currivan) смогла убедить его продолжить борьбу с онкологией. Об этом сообщает People со ссылкой на новые мемуары ведущего.

«Она сохранила мне жизнь. Если бы не Джин, я бы отказался от всего этого давным-давно», — отметил Требек. У шоумена диагностировали рак поджелудочной железы четвертой стадии в марте 2019 года.

По его словам, познакомившись с Джин через друзей он очень скоро понял, что хотел бы провести с ней всю жизнь. Иногда смотришь на кого-то, и просто знаешь. «Я слышал истории о людях, которые через полчаса встречи понимали, что это человек, с котором они хотели бы быть всегда», — добавил ведущий.

Ранее Алекс Требек поделился подробностями того, как проходит курс лечения от рака. Ведущему назначили химиотерапию. Несмотря на онкологию, он продолжал вести шоу, пока съемки не приостановили из-за коронавируса. Требек заверил, что очень ждет возвращения в студию.