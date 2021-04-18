Женщина записала самоубийство мужа на камеру

Жительница Индии Неха Шукла (Neha Shukla) не попыталась помешать своему мужу Амону Шоу (Amon Shaw) совершить самоубийство. Вместо этого женщина записала процесс на камеру. Об инциденте сообщает Times of India.

22-летняя Шукла вышла замуж за 25-летнего Шоу в декабре 2020 года, до этого пара встречалась на протяжении пяти лет. В марте Шукла решила одна поехать в Дели, не позвав с собой мужа. Последний разозлился, и у молодоженов случился конфликт. В апреле женщина вернулась домой в Калькутту и немедленно потребовала развод. В скором времени Шоу совершил самоубийство, а Шукла запечатлела процесс.

Прибывшая на место происшествия полиция нашла на смартфоне женщины видео с последними минутами жизни ее мужа. Шукла сказала, что мужчина ранее уже неоднократно угрожал ей совершить самоубийство, поэтому она до последнего не верила в происходящее.

Полицейские задержали Шуклу. Они готовятся предъявить ей обвинение в подстрекательстве к самоубийству.

Ранее прокуратура итальянской Флоренции нашла блогершу, которая через свою страницу в TikTok распространяла контент, признанный подстрекательством к самоубийству. Подозреваемой оказалась 48-летняя жительница сицилийской провинции Сиракузы.