Мать комика с ТНТ рассказала о последнем разговоре с сыном перед самоубийством

Мать стендап-комика с ТНТ Александра Шаляпина, покончившего с собой, рассказала в разговоре с «Пятым каналом» о последнем разговоре с сыном перед самоубийством.

По ее словам, с сыном она разговаривала все время, до последнего дня. «Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил», — сказала она. Женщина заявила, что ее сын прожил счастливую жизнь: он объездил практически весь мир, его часто приглашали на выступления в разные города России.

Также мать комика обратилась к артистам, которые страдают от пагубных привычек. «Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления», — сказала она.

Утром 25 января 41-летний Шаляпин был найден мертвым в своей квартире в Москве. Тело обнаружила супруга. По предварительной версии, он покончил с собой. Директор комика Мария Малякина рассказала, что артист находился в депрессии, а также лечился от алкогольной зависимости. Друзья Шаляпина рассказали о его школьных годах и проблемах с алкоголем. По их словам, алкоголизм стал особенно усугубляться во время жизни в Москве.