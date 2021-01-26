Резидент Comedy Club Гарик Харламов отреагировал на смерть комика с ТНТ Александра Шаляпина, который, предположительно, покончил с собой. Свои мысли он опубликовал в Instagram.

«Ушел сам. Молодой и перспективный комик. Человек, который дарил смех, не смог рассмешить самого себя», — отметил Харламов. Он подчеркнул, что был знаком с Шаляпиным лично.

Комик добавил, что очень сожалеет о произошедшем. «Не зря говорят, что смех продлевает жизнь тем, кто смеется и укорачивает тем, кто смешит», — заключил Харламов.

Ранее друзья стендап-комика Александра Шаляпина рассказали о его школьных годах и проблемах с алкоголем. По их словам, алкоголизм стал особенно усугубляться во время жизни в Москве.

41-летний Шаляпин был найден мертвым в своей квартире в Москве. Тело обнаружила супруга. По предварительной версии, он покончил с собой. Директор комика Мария Малякина рассказала, что артист находился в депрессии, а также лечился от алкогольной зависимости.